La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas confirmó que el joven que era buscado ya fue hallado y se rencontró con su familia.

Se trata de Alan Facundo Sotelo, de 34años, de quien se desconocía su paradero desde el pasado jueves 4 de junio.

Había sido visto por última vez en la localidad de Pilar y ante el paso del tiempo sin poder ubicarlo, su familia había desplegado una campaña de difusión para poder ubicarlo.

Es que Sotelo necesita asistencia médica y farmacológica.

“Buenas noticias. Tenemos el agrado de informar que Alan Facundo Sotelo de Pilar fue encontrado y ya se encuentra junto a sus seres queridos. Gracias por colaborar”, comunicaron desde la Dirección Provincial de Personas Desaparecidas.