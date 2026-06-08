Apareció Alan: el hombre que era buscado en Pilar se reencontró con su familia
Así lo confirmaron desde la Dirección Provincial de Personas desaparecidas. Era buscado desde el pasado jueves.
La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas confirmó que el joven que era buscado ya fue hallado y se rencontró con su familia.
Se trata de Alan Facundo Sotelo, de 34años, de quien se desconocía su paradero desde el pasado jueves 4 de junio.
Había sido visto por última vez en la localidad de Pilar y ante el paso del tiempo sin poder ubicarlo, su familia había desplegado una campaña de difusión para poder ubicarlo.
Es que Sotelo necesita asistencia médica y farmacológica.
“Buenas noticias. Tenemos el agrado de informar que Alan Facundo Sotelo de Pilar fue encontrado y ya se encuentra junto a sus seres queridos. Gracias por colaborar”, comunicaron desde la Dirección Provincial de Personas Desaparecidas.