La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y del médico y exsecretario de salud de Pilar Pablo Atchabahian, en la causa que investiga presuntas irregularidades en las compras del organismo.

La resolución alcanza a 19 personas en total. Entre ellas también figuran el exfuncionario Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete.

Con su voto, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron los procesamientos que el juez Sebastián Casanello había dictado en febrero. En ese momento el expediente tramitaba en el Juzgado Federal N° 11, hoy subrogado por Ariel Lijo, según informó el diario La Nación.

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El procesamiento no es una condena. Significa que el juez considera que hay elementos suficientes para avanzar contra los acusados en la etapa de instrucción.

Rechazo a la nulidad por los audios

En el mismo fallo, el tribunal desestimó un pedido de nulidad de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo, y de otras defensas. El planteo sostenía que los audios atribuidos a Spagnuolo tenían un origen ilícito o adulterado.

Esa es la estrategia de varios abogados: presentar las grabaciones como la base de toda la acusación para que, si se anulan, caiga la causa completa. Por ahora el expediente sigue su curso, aunque Lijo ordenó peritar ese material.

Por otra parte, para el fiscal Franco Picardi, un grupo paraestatal habría logrado cooptar la agencia y manejarla en función de sus propios intereses. La investigación apunta a simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento de compras y eventuales retornos.

Picardi, que ya pidió otros 30 procesamientos, sostiene que parte de la maniobra se canalizó a través del Siipfis. Se trata de un sistema de compra pensado para agilizar la adquisición de insumos médicos muy costosos y poco frecuentes. Otra línea de la pesquisa abarca compras de insumos ortopédicos, de traumatología, amputaciones, cardiología, audífonos y sillas de ruedas.

Más de un millón de dólares secuestrados

El fiscal impulsó la investigación por etapas, con intervenciones telefónicas, embargos y allanamientos. Entre otras medidas, se secuestraron más de un millón de dólares en efectivo.

Casi 700.000 dólares aparecieron en la vivienda de la hija de Calvete. Otros US$266.000 fueron hallados en el auto de Emmanuel Kovalivker, de la empresa Suizo, cuando salía de su casa en el barrio Nordelta. La droguería estuvo en la mira al inicio de la causa, pero hasta ahora la Justicia avanzó sobre otras líneas.

El caso se abrió hace poco más de un año, tras la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo. En ellas se refería a irregularidades en la agencia y mencionaba a la secretaria y hermana del presidente, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

Tras la difusión, el Gobierno desplazó a Spagnuolo, que supo ser muy cercano a los hermanos Milei, y a Garbellini. Además, intervino la agencia y ordenó una auditoría. Ese relevamiento detectó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de más de 150.000 millones de pesos.

En paralelo, el interventor designado por el Gobierno, Alejandro Vilches, presentó su renuncia el 21 de septiembre por "motivos personales".