La Policía de Pilar detuvo a un hombre acusado de amenazar con un cuchillo a su expareja.

Todo ocurrió cuando efectivos de la Zona 30 del Comando de Patrullas fueron comisionados ante el reporte de un masculino agresivo en una finca de la calle Australia, en Lagomarsino.

Al llegar al lugar, señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos, escucharon a una mujer pidiendo auxilio desde el interior del inmueble.

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La víctima, de 33 años, habilitó el ingreso del personal policial, inmueble en el que el sujeto, de acuerdo a la denuncia, mantenía una “actitud agresiva” e intimidaba a la mujer con un cuchillo marca Tramontina.

Aprehensión

Con el apoyo de otras dos unidades, los efectivos procedieron a detener al acusado, de 34 años, quien quedó a disposición de la UFI 4 de Pilar, en el marco de una causa caratulada como “Amenazas y Violencia de Género”.