Cuatro sospechosos de integrar una organización narco trasnacional fueron detenidos y, según la PFA, se secuestraron más de 80 kilos de cocaína en una causa que nació en Tigre, en zona norte, y derivó en 18 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Celina e Ingeniero Budge.

Entre los detenidos figura el presunto líder, apodado “Bronko”, junto a una mujer y dos hombres. La investigación identificó a la banda como “Clan Quiroga-Mamaní”.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, según informó la propia fuerza. La cifra de más de 80 kilos incluye los 40 kilos secuestrados en Tigre y los más de 47 kilos de los allanamientos finales.

La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con la secretaria Melanie Bauer.

Puede interesarte

Lo secuestrado en los allanamientos

De acuerdo a información suministrada por la PFA a Pilar de Todos, además de la cocaína de máxima pureza se secuestraron 142.900 dólares, más de cuatro millones de pesos, una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas de contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación.

Un intercambio de droga en un complejo de Tigre

La causa comenzó en abril del año pasado, cuando la División Operaciones Federales de la PFA detectó en un complejo del partido de Tigre un intercambio de estupefacientes entre un ciudadano boliviano y otro uruguayo, este último con extenso historial judicial.

El uruguayo logró escapar. El boliviano, en tanto, fue detenido y en su vehículo se secuestraron 40 kilos de cocaína. Con autorización judicial, los detectives allanaron además el departamento del prófugo, su baulera y las cocheras que alquilaba en el lugar.

En esos procedimientos se secuestraron 3.000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama con patentes falsas.

Identidades falsas y rastreo del prófugo

Los federales comprobaron que el prófugo usaba al menos otras tres identidades falsas. Para reconstruir sus movimientos analizaron documentos, cámaras públicas y privadas, antenas telefónicas y datos de GPRS.

Con distintos programas informáticos verificaron los movimientos de los sospechosos y los lugares donde habrían ocultado droga y dinero. También trazaron las rutas de una organización que, según la PFA, operaba en el Mercosur y en Europa.

Esas pistas indicaron que el uruguayo habría trasladado otros 100 kilos de cocaína en bolsones hasta una guardería náutica de Rincón de Milberg, Tigre.

La guardería náutica

Tras el allanamiento al apostadero fluvial se secuestraron armas de fuego y documentación que vinculaba al uruguayo con el dueño del lugar, un argentino apodado “El Mago”.

Según la PFA, “El Mago” estaría especializado en el transporte de alcaloides por vía fluvial y alternaba sus domicilios en el interior del Delta del Tigre para no ser detectado. La fuerza también indicó que en 2017 habría transportado 10 toneladas de marihuana desde Paraguay por el río Paraná Guazú. Además, habría cooperado en la fuga de su socio.

Para seguirlo, los investigadores contaron con el Departamento Helicópteros, que realizó seguimientos aéreos de embarcaciones de 600 HP. También instalaron cámaras ocultas en puertos fluviales y usaron drones de largo alcance. En septiembre del año pasado fueron detenidos “El Mago”, dos hombres y una mujer.

El comprador boliviano y el “Barrio Olimpo”

El análisis de los dispositivos electrónicos del boliviano detenido en Tigre abrió otra línea de investigación. Los peritajes lo identificaron como miembro del “Clan Quiroga-Mamaní”, especializado en el ingreso de cocaína de alta pureza desde Bolivia, y como comprador de grandes cantidades al uruguayo.

Una vez en el país, la droga se acopiaba en domicilios alquilados en el barrio conocido como “El Olimpo”, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Allí, según la PFA, se vendía a revendedores y se captaba a “mulas” para enviar cocaína a Europa.

La organización recibía órdenes de “Bronko”, quien tendría fuerte influencia en el barrio y zonas aledañas, donde poseería lotes y propiedades obtenidos de forma ilícita.