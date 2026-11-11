Dos personas fueron detenidas durante allanamientos realizados en el marco de una causa por disparos contra viviendas del barrio Saavedra Lamas, en José C. Paz. En el procedimiento se secuestraron una pistola calibre 9 mm y 115 envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana.

Tres domicilios allanados por la investigación de los disparos

Los operativos se realizaron el 10 de noviembre en tres domicilios: dos del barrio Las Tomadas y uno de Saavedra Lamas. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N.º 6 de San Martín, a pedido de la UFI N.º 18 de Malvinas Argentinas, con el objetivo de secuestrar armas de fuego, piezas, cargadores y municiones.

Participaron efectivos del GTO de la Estación Departamental de Policía de José C. Paz, con la colaboración del GAD Pilar, el GAD Escobar, las comisarías 1.ª y 2.ª de José C. Paz, el Comando de Patrullas y la UPPL José C. Paz.

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Los resultados

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, solo en uno de los domicilios de Las Tomadas el registro dio resultado positivo. Allí fueron detenidos una mujer de 36 años, ama de casa, y un hombre de 31, desocupado.

Siempre de acuerdo a las fuentes, en el lugar se secuestraron:

- una pistola Bersa BP9CC con cargador y siete municiones calibre 9 mm;

- 88 envoltorios con sustancia compatible con cocaína (55,9 gramos);

- 27 envoltorios con sustancia compatible con marihuana (310 gramos);

- una balanza de precisión;

- 12 teléfonos celulares;

- $55.000 en efectivo.

La denuncia que originó la causa

La investigación se inició con una denuncia del 1 de octubre en Saavedra Lamas. Una vecina relató que, mientras estaba en su casa, escuchó varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al salir, otros vecinos le contaron que dos hombres en moto habían disparado hacia el cielo y hacia las viviendas.

La denunciante halló en la calle una vaina servida calibre 9 mm, que entregó a la Policía. Luego constató impactos compatibles con proyectiles en una ventana y en la fachada de su casa. Aún es materia de investigación si los detenidos guardan relación con esos disparos.

La causa

Tras la comunicación telefónica con el fiscal Hermelo, titular de la UFI N.º 18 de Malvinas Argentinas, se dispuso la aprehensión de la mujer por tenencia ilegal de arma de guerra.

Por su parte, la fiscal Policastro, titular de la UFI N.º 16 de San Martín, ordenó la aprehensión de ambos, el secuestro de todo lo incautado y la realización de las demás diligencias.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como abuso de arma, tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.