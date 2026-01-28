Un allanamiento realizado en la localidad de Lagomarsino, partido de Pilar, permitió el secuestro de más de 108 kilogramos de marihuana, en el marco de una investigación judicial por un hecho de lesiones graves ocurrido a comienzos de enero.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar y se llevó a cabo tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal policial, con intervención de la UFI N° 4 de Pilar y la fiscalía especializada en Drogas Ilícitas.

Puede interesarte

Según informaron fuentes del caso a Pilar de Todos, el operativo se concretó luego de que la Policía reuniera elementos probatorios vinculados a un episodio ocurrido el 8 de enero, cuando, tras una gresca, un hombre habría resultado herido por un disparo de arma de fuego. La causa fue caratulada como lesiones graves y dio origen a distintas diligencias para esclarecer el hecho.

Investigación y orden judicial

A partir de las tareas de campo desarrolladas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), los investigadores lograron establecer posibles domicilios relacionados con la causa. Con las pruebas recolectadas, la Justicia autorizó la orden de allanamiento y secuestro en una vivienda de Lagomarsino.

El procedimiento se realizó con la colaboración de efectivos del GTO del ámbito de Pilar, personal de GPM y el Grupo GAD, quienes arribaron al lugar señalado por la orden judicial.

Al momento del allanamiento, no se hallaron personas en el interior de la vivienda y no fue posible dar con el imputado vinculado a la causa principal. No obstante, durante la requisa del inmueble, los efectivos encontraron una importante cantidad de material vegetal compatible con marihuana.

Secuestro de marihuana

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 108,10 kilogramos de marihuana, correspondiente al desoje de dos plantas de gran porte, de aproximadamente tres y cuatro metros de altura, respectivamente.

Ante el hallazgo, se mantuvo comunicación telefónica con el fiscal interviniente, quien avaló lo actuado por el personal policial y dispuso que se labren actuaciones por tenencia simple de estupefacientes, además de las medidas de rigor previstas en este tipo de casos.

La sustancia incautada quedó a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje y posterior resguardo, conforme a los protocolos vigentes.

Estado de la causa

Fuentes oficiales indicaron que no se registraron aprehensiones durante el procedimiento y que la investigación continúa tanto por el hecho de lesiones graves como por la infracción a la Ley de Drogas.

La causa sigue bajo la órbita de la UFI N° 4 de Pilar, con intervención de la fiscalía especializada, mientras se avanza en la localización del imputado y en el análisis del material secuestrado.

El operativo fue documentado en actuaciones oficiales y quedó formalmente informado a las autoridades judiciales competentes, que continúan con las diligencias para determinar responsabilidades penales y el origen del material incautado.