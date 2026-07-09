Seis personas fueron detenidas tras un allanamiento realizado en una vivienda de Del Viso, en el marco de una investigación por venta de drogas.

El operativo se desprendió de tareas de investigación llevadas adelante sobre la comercialización de estupefacientes en una vivienda de la zona de la calle Murature, señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

Siempre de acuerdo a las fuentes, al momento del operativo policial, los sospechosos, de entre 27 y 49 años, intentaron escapar por los techos de viviendas linderas, aunque finalmente fueron aprehendidos en el lugar.

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Cocaína fraccionada y un revólver calibre 22

En el domicilio se secuestraron 54,47 gramos de cocaína, distribuidos en un envoltorio de 50,13 gramos, otro de 2,12 gramos y seis envoltorios más que totalizaron 2,22 gramos. También se incautó un revólver calibre 22 largo marca Mahely, una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, y siete teléfonos celulares.

La causa se tramita en la UFI Especializada de Drogas de Pilar, al tiempo que se mantienen las pesquisas para determinar si hay más presuntos implicados.