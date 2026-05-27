Una empresa de catering y eventos con sede en La Lonja denunció públicamente que desconocidos utilizan su identidad comercial para difundir falsas búsquedas laborales y cobrar dinero a quienes se postulan.

La maniobra quedó al descubierto cuando numerosas personas se comunicaron directamente con La Loba Eventos para consultar si los avisos que circulaban en redes sociales sobre incorporación de personal eran reales.

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Las publicaciones, difundidas principalmente en Instagram, ofrecen puestos de cocina, mozo, bartender y atención al público para eventos masivos y servicios de catering.

Cómo opera la maniobra

Los estafadores reproducen el diseño visual de la empresa: imágenes institucionales, logos y piezas gráficas similares a las originales para generar confianza entre los interesados. Una vez que la víctima toma contacto por Instagram, la conversación migra a WhatsApp a través de distintos números telefónicos.

Allí, una supuesta responsable de recursos humanos identificada como "Luz" conduce las tratativas, detalla requisitos vinculados a la manipulación de alimentos y normas sanitarias, y envía mensajes extensos que simulan provenir de canales oficiales.

El engaño concluye cuando los estafadores exigen una transferencia de $35.000 para tramitar una supuesta libreta sanitaria, presentada como documentación obligatoria para iniciar funciones.

El pago no garantiza nada

Según los testimonios recopilados por la empresa, los responsables prometen enviar un comprobante o un archivo PDF con la documentación una vez acreditado el dinero. Ese documento nunca llega. En varios casos, las víctimas son bloqueadas de inmediato tras realizar la transferencia. En otros, reciben mensajes con horarios y lugares de presentación que refuerzan la apariencia de legitimidad, aunque ninguna convocatoria existe.

Las transferencias fraudulentas fueron dirigidas a cuentas bancarias a nombre de VAM y NLG, de acuerdo con la información aportada por los damnificados.

Algunas personas llegaron incluso a presentarse físicamente en los lugares indicados, creyendo tener una entrevista asignada o un evento confirmado. Al llegar, comprobaron que la empresa real desconoce por completo cualquier tipo de convocatoria.

Recopilan pruebas y alertan a la comunidad

A partir de las denuncias recibidas, La Loba Eventos comenzó a centralizar capturas de pantalla, publicaciones apócrifas y conversaciones que las víctimas compartieron con la firma, con el objetivo de respaldar las acciones legales correspondientes.

“Alerta de estafa, están usurpando el nombre de nuestro salón La Loba eventos para realizar falsas búsquedas laborales. Estén muy atentos porque están pidiendo 35 mil pesos para una supuesta libreta sanitaria . Queremos aclarar que nosotros no somos los que estamos publicando esto. Nosotros nunca pediríamos plata a cambio de trabajo", pidieron desde el salón de eventos segúin pudo saber Pilar de Todos.