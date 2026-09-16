La Justicia aguarda el resultado de pericias clave en el marco de la investigación por el femicidio de Milagros Naomi Cabrera, la mujer de 30 años que fue atacada y asesinada cuando salía a trabajar en la localidad de Villa Rosa.

El brutal hecho, que conmocionó a la comunidad, sucedió el pasado 2 de agosto y por el caso permanece detenido Luis César Navarro, un agente que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que contaba con una baja psiquiátrica.

La causa está a cargo de la fiscal Marcela Semería, y en el marco de la investigación se espera, por un lado, resultados de las pericias de las muestras biológicas obtenidas de la víctima como las comparativas de ADN.

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Por otro lado, también se ordenó la apertura del teléfono celular de Navarro quien, según confirmaron fuentes del caso al portal Infobae, se negó a aportar la contraseña para facilitar el ingreso al dispositivo.

Ese accionar hace sospechar que allí podría guardar material comprometedor en relación a su presunta autoría del crimen de Milagros.

Tras la autopsia realizada al cuerpo de la víctima, se confirmó que la mujer sufrió abuso sexual con acceso carnal antes de morir. Además se estableció que la causa de muerte fue asfixia.

Actualmente, Navarro está alojado en una comisaría del distrito en el marco de la causa caratulada como doble homicidio calificado por femicidio y criminis causa, abuso sexual con acceso carnal, y la falsa denuncia ya que el acusado, tras el hecho denunció en una dependencia policial el presunto robo de su teléfono celular, accionar que intentó utilizar como coartada.

Tras el ataque, el cuerpo de Milagros, quien trabajaba como empleada de un kiosco, fue hallado en la ruta 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos.