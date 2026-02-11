Un hombre fue detenido en la localidad de Derqui luego de ser señalado como autor de al menos dos hechos de robo cometidos en la vía pública, en los que habría atacado a sus víctimas utilizando una varilla metálica. Los episodios ocurrieron con escasos minutos de diferencia y motivaron un operativo policial que culminó con su aprehensión a pocas cuadras del lugar.

De acuerdo a la información oficial, el primer hecho se registró cuando un hombre de 72 años fue interceptado mientras caminaba por la zona. En ese contexto, el agresor lo habría intimidado y le sustrajo una mochila con pertenencias personales, para luego darse a la fuga. Tras el ataque, la víctima logró dar aviso a un móvil policial que realizaba recorridas preventivas en el sector.

Mientras se organizaba el traslado del damnificado para formalizar la denuncia, los efectivos iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones con el objetivo de dar con el sospechoso. La búsqueda permitió localizarlo a unos 200 metros del lugar del primer robo, cuando se encontraba forcejeando con otra persona.

Segundo ataque y aprehensión

En ese segundo episodio, la víctima fue un hombre de 60 años, quien sufrió una lesión cortante en el rostro durante el intento de robo. Según se indicó, el agresor habría intentado sustraerle sus pertenencias mediante el uso de violencia, lo que derivó en un enfrentamiento físico que fue advertido por los uniformados.

Ante esa situación, el personal policial intervino de inmediato y logró reducir al sospechoso, procediendo a su aprehensión en el lugar. Durante el procedimiento, se secuestró una varilla metálica de aproximadamente 15 centímetros de largo, elemento que habría sido utilizado en los ataques.

El hombre herido fue asistido por otro móvil policial y trasladado al hospital de Derqui, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Luego de las curaciones, fue llevado a la dependencia policial correspondiente para completar las actuaciones de rigor.

Tras la detención, el acusado fue trasladado a la sede policial, donde se le practicaron los exámenes médicos de rutina y se labraron las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, que dispuso las medidas judiciales de rigor.