En el marco de la causa AFA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un hangar ubicado en el aeropuerto de San Fernando con el objetivo de identificar a los pasajeros de al menos 60 vuelos realizados en helicóptero hacia una mansión situada en Pilar. La medida se enmarca en una investigación judicial vinculada a presunto lavado de dinero.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y apunta a reconstruir los movimientos de una aeronave perteneciente a la empresa Flyzar, que realizó traslados hacia un helipuerto privado denominado “Neurus”, cercano a una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Puede interesarte

Según consta en la causa, que intenta determinar si el inmueble tiene vinculación con Pablo Toviggino, dirigente de la AFA, los pilotos que operaban los vuelos declararon ante la Justicia que no contaban con información sobre la identidad de los pasajeros transportados. En ese contexto, uno de los aviadores afirmó: “A mí nunca me dijeron ni a quién llevaba ni a quién traía. La empresa me avisaba del vuelo para tal día y hora y nada más”.

Investigación sobre registros de pasajeros

De acuerdo a fuentes judiciales, el foco del allanamiento estuvo puesto en la documentación que permita establecer quiénes utilizaron los helicópteros en esos traslados. En ese sentido, la investigación remarca que en el caso de helipuertos privados, la responsabilidad de llevar los registros de pasajeros recae en los administradores de esas instalaciones.

La causa es investigada actualmente por el Juzgado Federal de Campana, luego de haber pasado por el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky. En esta nueva etapa, se espera que la empresa Flyzar entregue documentación clave, cuyo análisis podría resultar determinante para avanzar en la identificación de los ocupantes de los vuelos.



Propiedad bajo análisis judicial

La mansión hacia la que se dirigían los helicópteros figura legalmente a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos quedaron bajo análisis judicial debido a que, según la investigación, no contarían con capacidad económica declarada suficiente para la adquisición del inmueble.

En el expediente también se incorporaron declaraciones en las que los pilotos negaron conocer al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, así como al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En el marco de la causa por presunto lavado de dinero, los investigadores detectaron además el uso de una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de alrededor de 50 millones de pesos, que incluían el pago de peajes de vehículos utilizados por personas vinculadas familiarmente al tesorero de la entidad.

La investigación continúa en etapa de recolección de prueba documental y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

