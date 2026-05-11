Un video que circuló por WhatsApp desencadenó un operativo policial que terminó con la aprehensión de un adolescente de 16 años y el secuestro de cuatro armas —incluidas piezas de uso de guerra— en una vivienda de José C. Paz.

El menor estaría vinculado a un establecimiento educativo de La Lonja de Pilar, y fue identificado a partir de las imágenes, en las que se lo observaba manipulando una escopeta y efectuando un disparo al aire.

La grabación se difundió con rapidez y llegó al conocimiento de personal policial de la zona de La Lonja, que inició de inmediato tareas investigativas para establecer la identidad del joven, consignó Ressumen.

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En poco tiempo, los efectivos confirmaron quién era, establecieron su vínculo con el establecimiento educativo pilarense y lograron ubicar su domicilio.

Con esas pruebas en mano, se solicitó y obtuvo autorización judicial para realizar el allanamiento en José C. Paz. La Justicia consideró suficiente el material reunido para avanzar.

Cuatro armas y municiones de distintos calibres

El procedimiento arrojó resultados contundentes. Dentro de la vivienda se halló un arsenal compuesto por cuatro armas: una escopeta calibre 12.70 milímetros, una pistola calibre .380 marca Bersa Thunder, un pistolón de doble caño calibre 14 milímetros y un rifle calibre .22.

A ese material se sumaron municiones de distintos calibres y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

El caso motivó la intervención simultánea de tres fiscalías: la UFI Penal Juvenil de Pilar, la UFI Penal Juvenil de San Martín y la UFI N°19 de Malvinas Argentinas.

Durante el operativo no solo fue aprehendido el adolescente. Su madre, de 59 años, también quedó a disposición de la Justicia y fue trasladada junto con el menor a dependencias policiales, donde continúan las actuaciones.

La causa quedó caratulada como "Allanamiento de urgencia, secuestro y aprehensión por abuso de arma de fuego. Tenencia ilegal de arma de guerra. Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

La investigación avanza para determinar el origen del armamento secuestrado y el contexto en el que las armas fueron adquiridas y utilizadas.