Una investigación por presunto maltrato animal derivó en un allanamiento en Pilar, donde la Policía secuestró una carabina de aire precomprimido que será incorporada a una causa iniciada tras la denuncia de un vecino por la muerte de su gato.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Pilar 2ª, junto a personal del Destacamento Santa Ana, Grupo GAD y GPM Pilar, en el marco de una causa instruida por la UFI Nº 4 de Pilar por presunta infracción a la Ley 14.346 de protección animal.

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Según informaron fuentes policiales a Pilar de Todos, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 3 de mayo por un vecino de la zona, quien manifestó que otro hombre habría matado a su gato mediante un disparo. Además, sostuvo que el acusado le habría comunicado lo ocurrido a través de mensajes telefónicos.

Secuestro de un arma

A partir de las tareas investigativas y de las medidas solicitadas por la Justicia, se ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una carabina de aire precomprimido marca Pampa, calibre .30, equipada con mira telescópica, además de un inflador de aire utilizado para ese tipo de armas.

Los elementos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y serán sometidos a las pericias correspondientes en el marco de la causa.

Investigación en curso

Tras el procedimiento, el fiscal Germán Camafreitas avaló lo actuado y dispuso la identificación del acusado, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

La causa permanece en etapa de investigación y busca establecer la eventual responsabilidad del hombre señalado por el denunciante en la muerte del animal.