Un hombre de 34 años resultó herido con un arma blanca durante un episodio de violencia familiar registrado en una vivienda de Manzanares, que terminó con la detención de un joven de 18 años, señalado como el agresor.

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Acasusso, donde se desató una discusión entre el adolescente y su padrastro. En medio del altercado, el joven habría tomado un cuchillo tipo carnicero y lo utilizó contra el hombre, provocándole una herida en la zona abdominal, a la altura de la cintura, aunque los detalles del hecho aún son materia de investigación.

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La víctima dio aviso a la Policía

De acuerdo a fuentes del caso, fue la propia víctima quien alertó al 911, lo que permitió el rápido arribo de efectivos del Comando de Patrulla hasta el domicilio. Al llegar, los uniformados procedieron a aprehender al sospechoso.

El hombre lesionado fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Central de Pilar. Según las primeras informaciones, siempre de acuerdo a las fuentes, la herida habría sido superficial, aunque generó una importante pérdida de sangre. Pese a ello, el hombre se encontraba fuera de peligro.

Secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque

Durante el procedimiento realizado en la vivienda, los efectivos secuestraron el arma blanca que habría sido empleada en la agresión, que quedó incorporada a la causa como elemento de prueba.

El joven acusado fue trasladado posteriormente a la Comisaría de Manzanares, donde quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Aprehensión por lesiones" e intervino la UFI de turno de Pilar.