Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente durante años de su hijastra. El arresto lo concretó la Sub DDI de Pilar, tras una investigación que se inició con la denuncia de la madre de la víctima.

La denuncia de la madre

La menor le contó lo sucedido a la madre, donde incluso le dijo que el hombre la amenazaba para que no hable de los abusos. Incluso la adolescente llegó a decir que tenía intenciones de quitarse la vida por los ataques sexuales sufridos, según se desprende de la investigación.

En ese contexto, la mujer radicó la denuncia el 24 de enero de este año. Según la causa, los hechos se habrían iniciado cuando la víctima tenía 7 años y se habrían extendido hasta los 15, edad que tiene actualmente, cuando convivían en una casa de Pilar.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el acusado, de 50 años, está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Demás datos se omiten para preservar la identidad de la menor.

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Cámaras y análisis telefónicos para ubicarlo

En la investigación trabajó personal de la Sub DDI Pilar junto con la Comisaría Pilar 1ra, la Estación de Policía Departamental Pilar y el gabinete de búsqueda de personas de la DDI San Isidro.

Siempre de acuerdo a las fuentes, los análisis telefónicos y las declaraciones tomadas permitieron establecer que el sospechoso se ocultaba en La Matanza. Las cámaras del COM Pilar, en tanto, detectaron que se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux.

La detención

Con esos datos, los efectivos realizaron tareas de campo en la zona y lograron detenerlo en González Catán. En el procedimiento se secuestró la camioneta, que quedó a disposición para peritajes.

El fiscal avaló lo actuado y el hombre quedó a disposición de la Justicia, en la UFI de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, en una causa caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.