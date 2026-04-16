Un hombre de 26 años fue detenido en Pilar acusado de ingresar a robar a una vivienda y ser reducido cuando intentaba darse a la fuga.

El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre la calle Larguía, hasta donde acudieron efectivos policiales tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el sospechoso había logrado ingresar al domicilio luego de forzar una ventana, con la intención de sustraer herramientas.

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Sin embargo, al advertir la presencia del propietario, el hombre intentó escapar del lugar, iniciando una breve fuga hacia una casa lindera, pero fue rápidamente frustrada por el personal policial.

Finalmente, el acusado fue reducido y trasladado a la dependencia interviniente, quedando a disposición de la Justicia bajo cargos de robo agravado por efracción en grado de tentativa, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente.