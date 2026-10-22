Un hombre acusado del crimen de un agente del Servicio Penitenciario Federal cometido en febrero en José C. Paz se quitó la vida tras un tiroteo con la Policía, en el que resultó herido un efectivo.

Se trata de Joel Dylan Carrizo, de 22 años, quien tenía una orden de detención vigente desde el 6 de marzo en una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 y la UFI N.º 23.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, en la jornada de ayer personal de prevención advirtió en la vía pública a un hombre al que reconocieron como el presunto causante de aquel hecho, además de sindicado en otros delitos cometidos en la zona.

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El tiroteo con los uniformados

Al intentar identificarlo, el sospechoso extrajo un arma de fuego y disparó contra los efectivos, lo que dio inicio a un enfrentamiento armado, señalaron las fuentes del caso. Un policía resultó herido en un miembro inferior y, siempre de acuerdo a las fuentes, fue asistido y está fuera de peligro. En tanto, un proyectil impactó en el parabrisas del móvil.

La huida por las viviendas

Luego, el sospechoso huyó por distintas viviendas. Con la presencia del jefe departamental y de refuerzos policiales, se produjo un nuevo enfrentamiento en el que Carrizo resultó herido. Acorralado por los uniformados, se quitó la vida, según indicaron las fuentes.

El crimen del penitenciario en febrero

La causa por la que era buscado investiga la muerte de Alberto Javier Avalos, ayudante de primera del Servicio Penitenciario Federal con destino en el Complejo Federal 2 de Marcos Paz. Fue asesinado el 14 de febrero en José C. Paz, durante un intento de robo de su motocicleta, en jurisdicción de la Comisaría 1.ª de esa localidad.

En el lugar del hecho se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador colocado, en el marco de una causa en la que interviene la UFI N.º 25.