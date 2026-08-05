Dos mujeres resultaron heridas al caer de una moto en la Panamericana a la altura del kilómetro 47, ramal Pilar. El hecho se registró pasadas las 15 de ayer cuando ambas circulaban a bordo de una motocicleta Motomel 150cc con patente A221TZX.

De acuerdo a testigos presenciales, la conductora (24 años) y su acompañante (22 años) intentaban sobrepasar a un camión Mercedes 710 cuando perdieron el control del vehículo, aunque la mecánica del siniestro aún es materia de investigación.

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La moto cayó sobre la cinta asfáltica, resultando ambas mujeres con politraumatismos en brazos y piernas. Personal del Destacamento Vial Pilar se constituyó rápidamente en el sitio con apoyo del Comando de Patrulla.

Dos ambulancias trasladaron a ambas víctimas al Hospital Central de Pilar, donde fueron asistidas. También acudieron al procedimiento efectivos de Defensa Civil y de Autopistas del Sol. Las causas exactas del accidente continúan bajo investigación.