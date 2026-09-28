Familiares, allegados y amigos de Mónica Ligorria reclamaron justicia al cumplirse una semana de su brutal femicidio, a manos de su expareja Hernán Ayerbe.

Reunidos en la plaza de la localidad de Villa Astolfi recordaron a la mujer de 49 años que el lunes pasado fue asesinada de un disparo en la cabeza y rechazaron que las medidas de la Justicia no protejan a las víctimas de violencia de género.

Es que, según relató Nancy, la hermana de Mónica, “Ayerbe la maltrató durante 17 años”. Agregó que, en el último tiempo, Mónica ya no deseaba recomponer el vínculo con el hombre lo que desencadenó varios hechos de extrema violencia.

Entrevistada por el canal de noticias TN, Nancy contó cómo fue la última semana de vida de su hermana, con miedo a que suceda lo que al final terminó ocurriendo: que su ex la matara.

“Cuando Ayerbe se dio cuenta de que la relación se terminó, enloqueció, rompió todo en su casa y la agarró a patadas, incluso con familiares presentes”, relató Nancy.

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Frente a ese episodio, el miércoles 16 Mónica se presentó en la Comisaría de la Mujer de Pilar para denunciar que su expareja la había golpeado. “Le tomaron la denuncia y le dijeron que al otro día debía ir a ratificarla a la Fiscalía”, completó la hermana de la víctima.

Al día siguiente, Mónica y su hijo se predisponían a llevar adelante el emprendimiento de venta de huevos que tenía. Ambos se trasladaban a bordo de un vehículo cuando, siempre según el relato de la hermana, Ayerbe “le cruzó una camioneta y le revoleó una llave cruz en el parabrisas”. Ese hecho también fue denunciado, esta vez en la Comisaría de Astolfi.

La situación de violencia continuó escalando a tal punto que Mónica, contaron sus familiares, llegó a recibir un mensaje en su teléfono celular donde una hermana de su ex le avisaba que Ayerbe había conseguido “un arma”.

Ante ese mensaje, Mónica se acercó nuevamente a la Comisaría para denunciar ese hecho, pero, aseveró Nancy, “es ahí donde no le toman la denuncia”.

“Ella les dijo que tenía miedo. Y le respondieron que se esconda”, se lamentó la mujer y agregó que Mónica regresó a la mañana siguiente para insistir ante las autoridades y logró ampliar su denuncia en la sede policial.

Finalmente, el lunes 21 por la mañana, Mónica se presentó en la Fiscalía y, recordó su hermana, “estaba contenta porque había podido ampliar la denuncia”. Pocas horas después, su agresor terminaría con su vida.

El femicidio

Pasado el mediodía, Mónica trabajaba en su puesto de venta de huevos, a la altura del Km 57 de la Panamericana. Testigos relataron que Ayerbe llegó con su camioneta, se bajó con un papel – que sería la orden de restricción en su contra -; y se lo tiró dentro de su auto.

“Los testigos contaron que escucharon que mi hermana le dijo ´No te atrevas´. Y después Ayerbe le disparó en la cabeza”, relató Nancy.

En total, el agresor disparó tres veces, para luego escapar del lugar. Más tarde fue atrapado por la Policía a la altura del Km 70, en cercanías a Campana.

“Va a vivir en muchas personas”

Mónica permaneció internada en el Hospital Central de Pilar. Su herida fue tan grave que no logró sobrevivir. Nancy relató que supieron que Mónica deseaba donar sus órganos y eso fue lo que hicieron.

“Pudimos donar sus órganos. Fue muy difícil, le agradecemos a los médicos del Hospital Central de Pilar por el amor, cariño y acompañamiento para este momento”, contó la mujer y agregó que “se hizo un gran operativo con el que Moni pudo salvar muchísimas vidas”.

“Moni dio vida y va a seguir viviendo en muchas personas más allá de en todos nuestros corazones”, cerró la mujer.

Finalmente, junto a los presentes reclamaron que haya justicia y que el caso de Mónica “no sea una muerte más”, al tiempo que reclamaron la necesidad de que las medidas que impone la Justicia finalmente funcionen. “En qué cabeza cabe que una perimetral va a hacer que no te maten”, cerraron.