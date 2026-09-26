Tras la aprobación en el Senado con 38 votos a favor y ocho en contra, el Gobierno nacional se prepara para implementar cambios significativos en el régimen de Zona Fría. La medida, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 19 de mayo pasado, implica un retroceso al esquema original vigente desde 2002, limitando el beneficio a las provincias de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

La nueva normativa impactará en 3.350.000 hogares en todo el país, de los cuales 1.240.000 se encuentran en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esto representa el 20% de los usuarios del territorio bonaerense. Entre los distritos alcanzados por la quita se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Rodríguez y General Villegas.

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La lista de municipios afectados se completa con Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Llauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino. También se verán afectadas grandes ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

El subsidio, que actualmente oscila entre el 30% y el 50% según la región, dejará de abarcar toda la factura para calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Aquellos usuarios que deseen acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) deberán acreditar vulnerabilidad socioeconómica, con un tope de ingresos de tres Canastas Básicas Totales, cifra que hoy asciende a 4.816.491 pesos para una familia tipo.

Estimaciones del IERAL Fundación Mediterránea advierten que los mayores aumentos recaerán sobre quienes no califiquen para el nuevo régimen. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio podría ver incrementos del 100% en su factura. A nivel provincial, se proyectan subas promedio del 55% en los próximos meses. Como contrapartida, el Gobierno se comprometió a ampliar los subsidios eléctricos para zonas cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura, medida que será instrumentada mediante una resolución en el Boletín Oficial.