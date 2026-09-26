El 72,9% de los jóvenes que residen en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires manifiesta el deseo de trasladarse a otros puntos geográficos para continuar su formación académica o insertarse en el mercado laboral. Así lo indica el informe titulado “Juventudes y arraigo. Estudio sobre expectativas y proyecciones de futuro de jóvenes del interior de la provincia de Buenos Aires”, elaborado por el Ministerio de Gobierno.

El trabajo se basó en encuestas y entrevistas a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias en los municipios de Coronel Suárez, General Paz, Leandro N. Alem, Ramallo y Tapalqué. La selección de estos distritos permitió representar a las secciones electorales que encabezan las tendencias migratorias hacia la Región Metropolitana de Buenos Aires y otros centros urbanos de relevancia.

Entre los destinos preferidos, los jóvenes priorizan ciudades con una amplia trayectoria universitaria y mercados laborales dinámicos, como Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario. No obstante, el informe destaca que municipios como Junín y Olavarría se consolidan como alternativas de interés para el desarrollo profesional.

Un dato central del relevamiento es que el 66% de los encuestados reclama una mayor oferta de carreras en sus localidades de origen. Al momento de proyectar su futuro, los jóvenes buscan articular sus intereses personales con las posibilidades económicas de su núcleo familiar.

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En cuanto a la inserción laboral, el informe señala que el trabajo es el núcleo estructurante del proyecto de vida. Mientras que el 35% considera que el empleo se consigue aunque tarde un poco, casi dos de cada diez aseguran que el acceso es muy difícil.

Las expectativas laborales están marcadas por una clara segmentación de género y una percepción diferenciada sobre las barreras de entrada al sistema productivo. Si bien el salario es la prioridad transversal, las mujeres triplican a los varones en el deseo de hacer carrera y ascender, lo que sugiere una fuerte intención de romper el ‘techo de cristal’ en sectores históricamente masculinizados.

Finalmente, el estudio destaca que las cooperativas y los servicios municipales representan el primer contacto de los jóvenes con el mundo laboral. Asimismo, la expansión de la infraestructura pública ha generado nuevas demandas de técnicos y profesionales, actuando como un factor de retención efectivo en localidades pequeñas.