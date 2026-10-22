La Justicia de San Nicolás condenó a un conductor y a la empresa propietaria de una camioneta a pagar $142.285.400, más intereses y costas, a una mujer atropellada mientras cruzaba una senda peatonal en esa ciudad bonaerense.

El hecho ocurrió en julio de 2025. La víctima, de 54 años, sufrió heridas en sus miembros inferiores que derivaron en una operación, un período de rehabilitación y una incapacidad física permanente.

La sentencia fue dictada el 16 de octubre de 2026 por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de San Nicolás, a cargo de Hernán Víctor Prat, según informó Agencia DIB. El fallo responsabilizó a S. B., conductor, y a la firma H. J. J. L. S.A., propietaria de la Volkswagen Saveiro involucrada.

Las cámaras de seguridad contradijeron a la defensa

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir el accidente. El conductor y la empresa sostuvieron que la mujer había ingresado de manera repentina a la calzada, sin mirar y fuera de la senda peatonal. Sin embargo, las imágenes incorporadas al expediente contradijeron esa versión.

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Cómo fue el choque en Benítez y Almafuerte

M. L. S. caminaba por la calle Benítez y, al llegar a la esquina de Almafuerte, comenzó a cruzar por el sector habilitado para peatones. Según la reconstrucción judicial, había esperado a que pasara otro automóvil y estaba a solo 2,5 metros de alcanzar la vereda cuando apareció la camioneta.

El vehículo circulaba por Benítez y giró a la izquierda para incorporarse a Almafuerte. En esa maniobra impactó contra el costado izquierdo de la mujer, que se deslizó sobre el capot y cayó al asfalto. Fue trasladada al Hospital San Felipe, donde recibió atención por las lesiones.

Los cinco rubros de la indemnización

El monto total se compone de los siguientes conceptos: