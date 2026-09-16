Campana fue escenario este martes de una nueva reunión del Plan de Coordinación Federal ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), en el marco del trabajo de prevención ante las eventuales consecuencias del fenómeno climático "El Niño". El encuentro se desarrolló en el Centro Educativo Municipal (CEM) y fue encabezado por el intendente Sebastián Abella.

Del encuentro también participaron dos autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE): su Director Nacional de Operaciones y Logística, Martín Guerra, y su Subdirector Ejecutivo, Ignacio Cabello. A ellos se sumaron funcionarios de distintas áreas del Municipio, representantes de organismos y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales con presencia en la ciudad, Fuerzas Armadas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y entidades como Cruz Roja Campana y Parques Nacionales.

Según se informó desde el Municipio, la jornada incluyó charlas sobre Previsión Climática, Análisis de Riesgos y Potencial Afectación, además de capacitaciones del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), orientadas a ordenar y articular las tareas frente a una eventual emergencia.

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Un mismo idioma para trabajar en equipo

Al referirse al sentido del encuentro, Abella planteó que "es muy importante conocernos, estar preparados y que hablemos todos un mismo idioma para poder articular un trabajo en equipo y así saber cómo prevenir las consecuencias de un fenómeno como éste y dar la mejor respuesta ante una eventual emergencia", remarcó el intendente.

Anticipación y trabajo articulado

Por su parte, Cabello destacó la anticipación con la que viene trabajando el distrito: "es un Municipio muy activo, que está tomando muchas medidas y coordinando diferentes acciones. Y estas capacitaciones no solo fortalecen el buen trabajo que se viene haciendo, sino también el vínculo entre las distintas áreas que tienen que actuar en una emergencia para cuidar la vida de los vecinos", indicó el Subdirector Ejecutivo de la AFE.