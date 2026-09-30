La Administración de Punta Mogotes oficializó la prórroga de las concesiones de las 24 unidades fiscales del complejo balneario de Mar del Plata. La medida, que extiende los plazos hasta el 30 de junio de 2027, fue formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires este miércoles 30 de septiembre de 2026.

La disposición fue adoptada mediante la Resolución Administrativa N° 112/26, entidad pública interjurisdiccional creada por la Ley 10.233. Según se informó, la extensión se aplica por única vez a las unidades identificadas de B1 a B24, permitiendo que los actuales concesionarios mantengan la explotación durante la temporada 2026/27.

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El documento establece que la prórroga rige desde el día posterior al vencimiento de cada contrato. No obstante, el plazo puede finalizar antes de la fecha límite si se concreta un nuevo proceso de licitación. En este sentido, la extensión funciona como una continuidad transitoria y no como una fecha inamovible.

El administrador general de la Administración de Punta Mogotes, Fernando Maraude, fue quien firmó la resolución. Este paso administrativo se vincula con el plan provincial anunciado en mayo, que contempla licitar las unidades y realizar obras de renovación en el complejo antes de una eventual transferencia de su administración al municipio de General Pueyrredón.