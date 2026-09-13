La Provincia podrá avanzar con sus planes para Punta Mogotes después de que la Justicia diera por terminada la medida cautelar impulsada por el Municipio de General Pueyrredón para impedir que se tomaran decisiones sobre el complejo mientras se discute su traspaso a la órbita comunal.

La resolución fue adoptada por el juez Simón Isacch, luego de que el propio Ejecutivo municipal considerara que la cautelar había “perdido vigencia” y carecía ya de “utilidad práctica”.

El cierre de ese proceso despeja el camino para que la Administración Punta Mogotes (APM) avance con la prórroga de las actuales concesiones de los balnearios y posteriormente con un nuevo llamado a licitación.

La decisión, sin embargo, no resuelve la cuestión de fondo. Sigue pendiente el planteo del Municipio para que Punta Mogotes pase definitivamente a su órbita, por lo que una futura resolución judicial sobre ese reclamo todavía podría modificar el escenario.

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Cambio de escenario

Según informó La Capital, la novedad se produjo después de cuatro audiencias de conciliación convocadas por Isacch que finalizaron sin acuerdo entre Provincia y Municipio.

El punto de inflexión llegó el 3 de septiembre, cuando el Consejo de Administración de APM —integrado por dos representantes provinciales y uno municipal— resolvió extender por única vez las actuales concesiones hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que sean adjudicadas nuevamente mediante un proceso licitatorio.

La medida fue aprobada por los dos representantes bonaerenses y rechazada por el delegado municipal.

Tras esa decisión, los abogados de la Comuna Mauro Martinelli y Matilde Casado comunicaron al juzgado que la cautelar había perdido su razón de ser.

“Vacía de contenido”

“Producto de lo resuelto por la mayoría del Consejo de Administración perdió vigencia la cautelar solicitada”, sostuvo el Ejecutivo local. Para el Municipio, la Provincia había actuado “unilateralmente y en plena tramitación de esta causa”, con una decisión que terminó por “vaciar de contenido” el proceso cautelar.

Isacch interpretó la presentación como un desistimiento de la medida solicitada por el Municipio y dio por terminado ese expediente.

“De esta manera, podemos seguir avanzando con la prórroga para la próxima temporada y seguramente después con el llamado a licitación”, señalaron desde la administración del complejo.

La pelea por el futuro de Punta Mogotes

La cautelar había sido solicitada en mayo, después de que el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, anunciara un proceso de renovación de Punta Mogotes que debía culminar posteriormente con su transferencia al Municipio.

El proyecto provincial contempla un concurso de ideas arquitectónicas realizado junto con el Colegio de Arquitectos y un nuevo esquema licitatorio para ejecutar obras de renovación del complejo.

Costa había explicado que se trataba de una “definición política” del gobernador Axel Kicillof y que el objetivo era entregar Punta Mogotes al Municipio una vez concluidas las obras previstas.

El Ejecutivo de General Pueyrredon rechazó ese esquema y sostuvo que la Provincia no debía tomar decisiones sobre un predio que considera patrimonio de los marplatenses. También se negó a participar de la mesa propuesta por el Gobierno bonaerense para elaborar los nuevos pliegos.



DIB.