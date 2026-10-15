La emergencia por la crecida del río Paraná ha obligado a los productores agropecuarios del norte bonaerense a iniciar un operativo de evacuación de hacienda hacia sectores con mayor elevación. El objetivo principal es prevenir pérdidas y complicaciones ante el ascenso del caudal, fenómeno que, según el Instituto Nacional del Agua (INA), continuará durante la segunda mitad de octubre y se extenderá hasta diciembre debido al impacto de El Niño.

De acuerdo con información publicada por el diario El Norte, se estima que el nivel del agua en la zona de San Nicolás se aproximará a los tres metros hacia finales de este mes. El productor Fernando Coronel señaló la urgencia de las tareas de traslado.

“Estamos haciendo dos o tres viajes por día. La realidad es que en el plazo de 30 días habrá que evacuar a los 5.000 animales que hay en la zona”, expuso.

Las labores se concentran en las islas frente a San Nicolás, Ramallo y San Pedro. Se espera que el ritmo de evacuación se acelere durante la próxima semana, ante el riesgo inminente de que el agua cubra las áreas donde el ganado se alimenta habitualmente. Coronel agregó que, si bien una parte de los animales comenzó a trasladarse hace un mes y medio, los reportes del INA confirman que la evacuación total es la única alternativa viable.

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El último informe técnico emitido el 14 de octubre indica que el Paraná es el río que genera mayor preocupación. Los expertos prevén una crecida significativa para las dos últimas semanas de octubre, con alertas de evacuación que podrían alcanzarse en Corrientes, Goya, La Paz, Santa Fe y Rosario. La anticipación en el traslado es determinante para evitar mayores dificultades operativas.

El sector ganadero mantiene una profunda preocupación por la duración de las inundaciones. Si el agua permanece sobre los campos naturales hasta marzo o abril de 2027, las pasturas podrían sufrir daños que impedirían su recuperación antes del invierno. Además, el traslado a campos alquilados genera nuevos costos de alimentación y transporte que afectan la rentabilidad, obligando en algunos casos a realizar ventas anticipadas de hacienda.