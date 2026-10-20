Una reconocida cadena de supermercados y distribuidora mayorista anunció la apertura de una nueva sucursal en el partido de Ezeiza. La convocatoria para cubrir 40 puestos laborales derivó en una masiva concurrencia, con una fila que superó las 10 cuadras de extensión.

La búsqueda de empleo formal motivó a los postulantes a acercarse al predio durante la madrugada. Entre las 4 y las 5 de la mañana, la cantidad de personas aumentó de manera constante, modificando la fisonomía de las calles aledañas. Ante la magnitud de la concurrencia, los responsables de la selección debieron ajustar el cronograma previsto.

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“La idea era abrir a las 8 de la mañana, pero ya ante tanta gente que había a las 4, decidieron empezar esa convocatoria a las 6”, explicó uno de los coordinadores del evento, quien detalló que el adelanto del horario buscó evitar mayores complicaciones para los aspirantes debido al frío matinal.

Durante la jornada, se presentaron perfiles diversos, incluyendo jóvenes en busca de su primer empleo, adultos mayores y personas con amplia trayectoria laboral.

La empresa confirmó que la nueva sucursal abrirá sus puertas en el mes de noviembre.