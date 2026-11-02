Por cuarto año consecutivo, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo la carrera “Amo Mis Mamas” para concientizar sobre la importancia de realizar los controles anuales que permiten prevenir y tratar a tiempo el cáncer de mama. La jornada fue organizada junto al municipio de Ensenada y contó con la participación de más de 3.000 personas que disfrutaron de todas las actividades deportivas realizadas junto al Río de La Plata en Punta Lara.

“Esta carrera ya es parte de nuestra identidad bonaerense y tiene que ver con la prevención del cáncer pero también tiene que ver con el cuidado, con el amor, con la alegría del encuentro que se multiplica”, expresó la ministra Estela Díaz minutos antes de la largada y agregó: “Nos necesitamos en comunidad, nos necesitamos juntas, con Estado presente y con ustedes que se organizan, que se acompañan en familia”.

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Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio y afirmó: “Nos llena de orgullo que hoy Punta Lara esté en la agenda de toda la región. Esta carrera es una herramienta para concientizar sobre la prevención del cáncer de mamas y valorar el testeo temprano, una política publica fundamental para el cuidado de la población".





En esta cuarta edición participaron más de 3.000 corredoras y corredores que completaron los 2 km recreativos y los 8 km participativos. También acompañaron el Ministerio de Salud bonaerense, Instituto Provincial del Cáncer, Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, IOMA y la Sociedad de Cancerología de La Plata.





Las ganadoras de la categoría de mujeres fueron Flavia Zurschmitten Solares en el primer puesto, Emilia Helena Picciola en el segundo y Xoana Coronel en el tercer puesto; mientras que en la categoría de varones, el primer puesto fue para Franco Belvedere, el segundo para Benjamín Sepúlveda, y Lucas García en tercer puesto.





El cáncer de mama es el carcinoma más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el mundo. En la provincia de Buenos Aires, es la causa de muerte de alrededor de 2.300 mujeres por año. El diagnóstico en etapas iniciales se traduce en la reducción de la mortalidad, la disminución en la agresividad de los tratamientos y una mejora en la calidad de vida de las personas afectadas.

Las actividades comenzaron a las 10 hs. con las acreditaciones y la entrega de kits realizadas por Sincronía Deportiva. Durante la jornada, se desarrolló una feria que reunió más de 50 emprendimientos de productoras y artesanas de la región.





En esta edición 2026 participaron más de 200 integrantes de Dragones Rosas que se encuentran en proceso de recuperación del cáncer de mama y practican remo en botes Dragón como parte de su tratamiento.

Como parte del cierre de la jornada junto al Río de La Plata, disfrutamos de música en vivo a cargo de Alma Rock. También acompañaron las subsecretarias, Mercedes Castilla; Lidia Fernández; y Sabrina Cartabia, autoridades provinciales y municipales junto a los equipos de trabajo que hicieron posible la jornada.