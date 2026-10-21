La Municipalidad de La Plata desplegará un operativo de prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito con motivo de los tres recitales que la banda surcoreana BTS ofrecerá los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.

El dispositivo incluirá la utilización de cámaras aéreas con drones, el despliegue del COM móvil y la disposición de corredores seguros. Asimismo, participarán Bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y equipos municipales de barrido y limpieza.

Puede interesarte

En materia de tránsito, se establecerá un perímetro de cortes delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26. Además, se realizarán interrupciones en otros puntos estratégicos que se implementarán de manera progresiva en función de las necesidades de circulación, según se informó oficialmente, informó La Noticia 1.

Ante la llegada de una multitud, dentro del estadio habrá puestos de hidratación y asistencia médica con socorristas. También habrá ambulancias ubicadas en puntos estratégicos del predio y baños en las inmediaciones para los asistentes.