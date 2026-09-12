La Justicia Federal de Bahía Blanca revisa la desestimación inicial de una denuncia vinculada con el estado de la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre esta ciudad y Guaminí.

La presentación fue realizada por Ignacio «Nacho» Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales, quien informó que la causa tramita ante la Unidad Fiscal de Bahía Blanca del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo el expediente identificado como COIRON 146212/2026.

Según explicó Zavaleta, el fiscal que intervino inicialmente había dispuesto desestimar la investigación, basándose en que los hechos denunciados no encuadraban de manera directa en un delito penal. Sin embargo, esa resolución no quedó firme y el expediente fue elevado a un Fiscal Revisor, que ahora analiza los elementos de prueba incorporados y los fundamentos utilizados para disponer la desestimación inicial.

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El estado de la ruta

De acuerdo con lo informado por el referente, más allá de la cuestión estrictamente penal, la Fiscalía Federal habría detectado elementos de carácter administrativo relacionados con posibles incumplimientos en el mantenimiento de los corredores viales.

Una vez finalizada la revisión, se prevé la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad, con el objetivo de profundizar las actuaciones y determinar, en caso de corresponder, las responsabilidades de los funcionarios y empresas vinculados con el mantenimiento de las rutas.

La situación de la Ruta Nacional 33, uno de los principales corredores utilizados para conectar Bahía Blanca con distintos puntos del sudoeste bonaerense, es motivo de reclamos desde hace tiempo. En este contexto, Zavaleta anticipó que continuará impulsando presentaciones ante distintos organismos de control para obtener respuestas sobre las condiciones de transitabilidad y el mantenimiento de la traza, además de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

(InfoGEI)