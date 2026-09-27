La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su rechazo ante la modificación del Régimen de Zonas Frías, medida que fue sancionada en el Senado por impulso del presidente Javier Milei. La entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas, sostuvo que el cambio afectará de manera negativa a millones de usuarios de gas en todo el país.

A través de un comunicado oficial, la organización argumentó que el régimen original establecía tarifas diferenciales para aquellas regiones donde las condiciones climáticas exigen una mayor necesidad de calefacción. Según la entidad, la anulación de este esquema representa un perjuicio económico para los hogares.

“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, señalaron.

La FAM advirtió que la modificación causará un daño significativo en un contexto marcado por tarifas que describieron como impagables e inviernos rigurosos. Además, consideraron que la medida anula un derecho adquirido que funcionaba como un alivio fundamental para la economía cotidiana de la sociedad.

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El documento finaliza con una postura crítica frente a la decisión gubernamental.

“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, expusieron.

El texto lleva la firma del presidente de la FAM, Fernando Espinoza, junto a los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García.