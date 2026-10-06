La casa de Raúl Alfonsín en Chascomús será un espacio de memoria democrática
El Concejo Deliberante aprobó la donación del inmueble por parte de los hijos del expresidente para crear un centro cultural y de investigación histórica.
La propiedad que perteneció al expresidente Raúl Alfonsín, ubicada en la esquina de Mitre y Crámer frente a la Plaza Independencia en Chascomús, será incorporada al patrimonio municipal. La medida fue posible tras la aprobación por unanimidad de la ordenanza 6022/26 por parte del Concejo Deliberante local.
El inmueble, adquirido por el exmandatario en la década del 80, fue donado por sus seis hijos: Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín. El objetivo principal es preservar la memoria histórica y poner el espacio a disposición de la comunidad.
A partir de la normativa, la Municipalidad avanzará con los trámites administrativos y registrales para formalizar la transferencia. El proyecto, denominado Casa Alfonsín - Espacio Cultural y Patrimonial, no funcionará únicamente como un museo. La ordenanza establece que el lugar tendrá un cargo institucional permanente para la conservación, investigación y difusión del legado del expresidente.
Entre las actividades previstas, el espacio podría albergar una biblioteca especializada, un centro de interpretación, un archivo documental y áreas para exposiciones, conferencias y seminarios. Hasta el momento, la casa solo podía observarse desde el exterior como parte del circuito turístico Chascomús, Km 0 de la Democracia, una iniciativa impulsada por el intendente Javier Gastón en 2024 para posicionar a la ciudad como un referente de la historia democrática argentina.