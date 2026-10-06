La propiedad que perteneció al expresidente Raúl Alfonsín, ubicada en la esquina de Mitre y Crámer frente a la Plaza Independencia en Chascomús, será incorporada al patrimonio municipal. La medida fue posible tras la aprobación por unanimidad de la ordenanza 6022/26 por parte del Concejo Deliberante local.

El inmueble, adquirido por el exmandatario en la década del 80, fue donado por sus seis hijos: Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, María Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín. El objetivo principal es preservar la memoria histórica y poner el espacio a disposición de la comunidad.

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A partir de la normativa, la Municipalidad avanzará con los trámites administrativos y registrales para formalizar la transferencia. El proyecto, denominado Casa Alfonsín - Espacio Cultural y Patrimonial, no funcionará únicamente como un museo. La ordenanza establece que el lugar tendrá un cargo institucional permanente para la conservación, investigación y difusión del legado del expresidente.

Entre las actividades previstas, el espacio podría albergar una biblioteca especializada, un centro de interpretación, un archivo documental y áreas para exposiciones, conferencias y seminarios. Hasta el momento, la casa solo podía observarse desde el exterior como parte del circuito turístico Chascomús, Km 0 de la Democracia, una iniciativa impulsada por el intendente Javier Gastón en 2024 para posicionar a la ciudad como un referente de la historia democrática argentina.