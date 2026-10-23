La empresa La Campagnola, controlada por el Grupo Arcor, frenará la producción en sus plantas Edison y Ayolas de Mar del Plata y suspenderá al menos a 60 trabajadores a partir de la próxima semana.

La decisión responde a una acumulación de stock en el depósito, producto de la baja de las ventas y de la severa falta de magrú, la materia prima básica para elaborar las latas de caballa.

La interrupción alcanzará sobre todo a los operarios registrados bajo convenio colectivo que la compañía emplea en el puerto de la ciudad, según informó Agencia DIB.

Del atún importado a la caballa

Hasta ahora, el personal trabajaba con cierta normalidad a partir de lomos de atún congelados que llegaban importados desde Ecuador. La línea de producción se mantuvo activa mientras la flota fresquera de altura comenzaba a delinear la zafra de caballa, consignó la agencia DIB.

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Ese esquema respondía a una nueva estrategia de la firma, que consistía en reemplazar el atún por la otra especie para darle continuidad operativa a la fábrica durante los meses siguientes.

Una temporada de caballa con pésimos resultados

La zafra, sin embargo, no cumplió las expectativas: no hubo regularidad en el acceso a la materia prima, mientras que en los depósitos las latas de atún se multiplicaron de manera ininterrumpida.

El sector atraviesa un momento complicado. De acuerdo con Agencia DIB, los desembarques de la especie pelágica registraron una caída de casi 90% en relación con los valores del año pasado.

Suspensiones

Sobre el marco legal de la medida, el delegado de la planta industrial, Daniel Maggio, explicó a DIB: “Es una suspensión por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato Laboral”.

Se trata del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bajo ese mecanismo, las asignaciones en dinero que reciben los trabajadores durante la suspensión tienen carácter no remunerativo, porque el personal afectado no presta servicios por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

En cuanto al ingreso durante el período de suspensión, Maggio también se refirió a la negociación en curso con la compañía: “El porcentaje del salario que recibiremos durante la suspensión lo estamos negociando con la empresa”, aclaró.