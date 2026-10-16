El gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezarán este sábado el acto por el Día de la Lealtad en el Polideportivo Perón, a 81 años del 17 de octubre de 1945.

El encuentro se realizará en La Matanza, el distrito más populoso del país, conocido como la quinta provincia argentina. Espinoza, además de jefe comunal, preside la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Según la convocatoria difundida, también participarán funcionarias y funcionarios del Ejecutivo provincial y local, intendentas e intendentes bonaerenses, representantes de gremios como la CGT y las CTA, dirigentes, militantes y vecinos del distrito.

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La cuarta bandera peronista

De acuerdo con la convocatoria, vecinas, vecinos, militantes y dirigentes de las distintas expresiones del peronismo local y bonaerense se reunirán para “levantar más que nunca la cuarta bandera peronista”, “la bandera de la unidad”, como afirma Espinoza.

Traer al presente la doctrina peronista

Por su parte, el intendente de La Matanza se refirió al significado de la fecha. “El Día de la Lealtad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para traer al presente la doctrina peronista y recordar los valores que distinguen al pueblo argentino, caracterizado en sus trabajadoras y trabajadores, en las y los jóvenes y la clase media”, expresó.

En tanto, Espinoza también se refirió a la situación del país. “Las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei, pero sueñan con volver a tener una patria libre, justa y soberana. Vamos por esa nueva Argentina”, concluyó.