La continuidad de la planta de Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar atraviesa un momento de extrema tensión. Herlander Zola, CEO para América Latina de Stellantis, admitió la posibilidad de cerrar las instalaciones donde se producen modelos de la marca, una medida que también podría alcanzar a la planta que la firma posee en Córdoba.

La advertencia generó alarma entre los más de 2000 trabajadores de la fábrica, quienes ya se encuentran afectados por suspensiones, retiros voluntarios y vacaciones anticipadas. Sobre la posibilidad de clausura, Herlander Zola declaró en una conferencia junto al CEO de la compañía en la Argentina, Martín Zuppi

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La situación operativa es compleja. A inicios de año, la planta producía 410 vehículos por día, pero la caída en la demanda redujo ese ritmo a 150 unidades diarias. Ante este escenario, la empresa abrió un régimen de retiros voluntarios y acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) una semana de suspensión de actividades para el próximo mes, además del adelantamiento de tres semanas de vacaciones para enero y febrero.

Entre los motivos del declive, el ejecutivo señaló la caída de las ventas, la competencia de marcas chinas y la política comercial del gobierno. Herlander Zola cuestionó las diferencias de costos con Brasil y afirmó que el costo laboral argentino duplica al brasileño. Por su parte, Martín Zuppi buscó llevar tranquilidad al sector al asegurar que la producción en la Argentina está garantizada para 2027.