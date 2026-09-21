El Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro presentó una pieza de valor científico excepcional. Se trata de la defensa, conocida comúnmente como colmillo, de un mastodonte de la especie Notiomastodon platensis, hallada en la zona de Bajo del Tala.

La pieza posee una longitud de 2,34 metros, medida sobre su curvatura externa, y un diámetro en la base de 20 centímetros. Con este descubrimiento, el museo supera su propio récord, ya que anteriormente resguardaba un ejemplar de 2,26 metros hallado en 2006. Según los especialistas, esta es la defensa completa de mastodonte más grande documentada en Sudamérica hasta la fecha.

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Un registro histórico para la ciencia

El ejemplar habitó la región durante el Pleistoceno medio a superior, hace unos 500.000 años. El estado de preservación de la pieza es muy bueno y su tamaño supera incluso registros históricos, como una referencia de 1876 vinculada a Florentino Ameghino, que mencionaba una defensa de 2,05 metros.

Para confirmar la relevancia del hallazgo, el equipo del museo realizó un análisis comparativo con bibliografía de países como Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Al respecto, José Luis Aguilar, director del museo e integrante del equipo, afirmó que “en ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características”.

“Sólo en Colombia (Agualinda, Norte de Santander) existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro. La enormidad de esta pieza y la que le sigue en tamaño, que también descansa en el Museo Paleontológico de San Pedro, modifican el rango conocido para las defensas desarrolladas por el género Notiomastodon, en Sudamérica”, expuso.

El Mastodonte Americano pertenece a una familia extinta de mamíferos proboscídeos que no debe confundirse con los mamuts. Estos animales, lejanamente emparentados con los elefantes actuales, aparecieron en Eurasia hace 20 millones de años y persistieron en América hasta el Pleistoceno y el Holoceno.