La cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que habilita a los intendentes a reasignar los fondos de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural para financiar obras hídricas. La medida surge en medio de la alarma por la previsión de lluvias de intensidad inusualmente alta debido al fenómeno de El Niño.

La iniciativa, impulsada originalmente por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, permite este mecanismo de financiamiento extraordinario por 180 días. El texto autoriza a los jefes comunales a utilizar el 100% de los fondos coparticipados por el Impuesto Inmobiliario Rural, que habitualmente se destinan a la red de caminos locales, para realizar inversiones que mejoren la capacidad de respuesta ante la emergencia climática.

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Los recursos podrán aplicarse a trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico. La medida es de carácter opcional y entrará en vigencia tras su publicación en el boletín oficial.

Durante el debate legislativo, se registraron cruces entre los diputados del peronismo y LLA. El diputado Alejandro Acerbo cuestionó la situación actual de la obra pública y señaló: “Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos votar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante. Pero la solución está en otro lado”.

En paralelo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunció que el gobierno provincial presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Hídrico y por el freno a las obras públicas, entre ellas el Plan Maestro del Río Salado.