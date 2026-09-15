Quien evada el pago del peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata podrá recibir una multa de entre $228.100 y $684.300. El nuevo esquema de sanciones lo aplica Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que otorga 30 días corridos para regularizar la deuda antes de que el acta pase a la autoridad competente.

La medida busca desalentar las maniobras de evasión, que además de constituir una infracción generan riesgos para otros usuarios y afectan el funcionamiento de las estaciones de cobro.

La facultad de Aubasa para constatar y sancionar estas infracciones —también las vinculadas al exceso de carga de vehículos pesados— surge de un convenio entre el Ministerio de Transporte bonaerense y la Dirección de Vialidad Nacional.

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Cómo detecta Aubasa las infracciones

Un sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje registra automáticamente fecha, hora, lugar e imagen del vehículo que evade el pago, con lo que se genera el acta correspondiente, consignó DIB.

Cómo evitar la multa

Antes de que se aplique la sanción, el titular del vehículo cuenta con 30 días corridos para saldar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal de pagos de Aubasa. Si vencido ese plazo la deuda sigue sin regularizarse, el acta se remite a la autoridad competente, que emite la multa y notifica al titular registral del vehículo.

Cuánto cuesta evadir el peaje

Para el bimestre septiembre-octubre, el valor de la Unidad Fija es de $2.281. Según el Decreto N.º 532/09 de la Provincia de Buenos Aires, la sanción por evadir el peaje va de 100 a 300 UF, lo que arroja un rango de $228.100 a $684.300.