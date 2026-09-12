Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, llegó esta jornada a Chivilcoy para reunirse con el intendente local, Guillermo Britos, en el marco de una recorrida por distintos municipios bonaerenses que busca relevar los problemas de cada región y avanzar en respuestas conjuntas.

Una recorrida para escuchar a los intendentes

El encuentro se dio dentro de una gira que Espinoza lleva adelante por la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de dialogar directamente con jefes comunales y distintos sectores productivos: “Vinimos a Chivilcoy en esta recorrida que estamos haciendo por toda la provincia de Buenos Aires, para conocer de primera mano, hablando con los intendentes y con los distintos sectores de la sociedad, cuáles son sus vivencias actuales; escuchar, consensuar, aprender, y corregir los errores del pasado”, expresó Espinoza.

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El titular de la FAM remarcó además la necesidad de articular con los distintos rubros productivos de la región: “Debemos generar puentes hablando con todos los sectores: agrícola, ganadero, industrial y comercial”, indicó.

Un parque industrial entre los más grandes del país

Espinoza también se refirió al desarrollo industrial de Chivilcoy y su peso a nivel nacional: “Chivilcoy tiene un parque industrial con 140 empresas, es el tercer parque industrial de la Argentina”, sostuvo.

La crisis que atraviesa el comercio y la industria local

Por su parte, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, describió el momento económico que atraviesa el distrito: “Agradecemos la visita de Fernando (Espinoza), presidente de la FAM e intendente del municipio más importante de la Argentina, en este momento tan complejo que atraviesa el país. En Chivilcoy la situación es mala, tanto el comercio como la industria no la está pasando bien. Hay empresas cerradas o comercios que cierran o que no llegan a cubrir sus gastos. Esperamos salir pronto de esta crisis para que resurja nuevamente la ‘Perla del Oeste’, que es como siempre se conoció a Chivilcoy”, señaló Britos.

Decisiones que deben nacer en los territorios

Espinoza adelantó que la recorrida continuará por otros distritos bonaerenses y defendió que las respuestas a la crisis deben surgir desde cada localidad: “Vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires, escuchando a los distintos sectores de la sociedad, porque las propuestas a las soluciones tienen que salir desde la misma ciudad, desde el mismo pueblo, desde los territorios. No pueden salir de 3 iluminados desde un escritorio de Capital Federal”, subrayó.

Críticas a la gestión de Javier Milei

El presidente de la FAM también apuntó contra las políticas del Gobierno nacional en materia de infraestructura: “El gobierno de Milei paró la obra pública en todo el país, no entiende que es uno de los primeros motores del crecimiento económico de cualquier región. Milei no tiene la sensibilidad de entender la cantidad de muertes por accidentes viales que se producen por no tener terminada la Autovía 5. Más de 21 fallecimientos en los últimos 6 meses, frente a 20”, señaló Espinoza, y agregó: “Tenemos que tener un Estado presente, eficiente, con sensibilidad social”.

Compromiso con el campo y la industria

Al cierre del encuentro, Espinoza destacó el saldo del diálogo con Britos y ratificó su respaldo a los sectores productivos: “De esta reunión me llevo mucha fuerza, alegría y mucho compromiso de seguir trabajando juntos para seguir generando el progreso y el desarrollo del sector agropecuario y del sector ganadero. No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria. Chivilcoy es una síntesis exacta de esto que queremos para esta nueva Argentina”, concluyó.