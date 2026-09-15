El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió esta semana localidades de la Cuarta y la Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, donde se reunió con intendentes, productores, comerciantes y referentes de las economías regionales. La gira incluyó paradas en Chivilcoy, Alberti, Mechita y Bragado, y cerró con un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Coronel Suárez, con la presencia de la comunidad de la Sexta Sección.

Durante los encuentros, Espinoza relevó las principales dificultades que atraviesan los distintos sectores productivos del interior bonaerense y reclamó un Estado presente para acompañar a jóvenes y familias de la región.

Educación como motor del desarrollo

En Bragado, la comitiva visitó la Escuela Agraria N°1, donde dialogó con docentes y estudiantes. Espinoza contó que varios alumnos recorren hasta 150 kilómetros para volver a sus casas y por eso permanecen de lunes a viernes en la residencia del establecimiento. "Ahí pudimos ver claramente lo que nos va a sacar adelante, a la Argentina y a los argentinos: tiene que haber una gran inversión en educación y hay que generar empleo, es la única forma", señaló el titular de la FAM.

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También se refirió a la falta de oportunidades educativas superiores en el interior: "Los chicos terminan la escuela y muchas veces no se pueden quedar a estudiar en su lugar porque no hay facultades, se tienen que ir a otras ciudades y ya no vuelven. No hay jóvenes en el interior, porque no les damos posibilidades".

El reclamo por el ferrocarril

En Mechita, Espinoza puso el eje en la infraestructura de transporte para la producción regional. "No hay una Argentina posible sin ferrocarriles para sacar la producción del sur bonaerense y del oeste. Desde el campo, el transporte hacia el tren, y desde el tren el transporte hacia los puertos, y desde los puertos el transporte en barco. Eso es volver a tener una Argentina con planificación estratégica", resaltó.

La caída de rentabilidad en el campo

En Bragado, en tanto, productores rurales trasladaron a Espinoza el impacto de los costos sobre la rentabilidad de las economías regionales. "Perdieron el 50% de la rentabilidad, prácticamente lo que aumentaron, el gasoil, los insumos, los fertilizantes. Los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores", planteó el intendente de La Matanza al describir la situación de pequeños y medianos productores.

Cierre en Coronel Suárez

La recorrida culminó en un plenario multitudinario del Movimiento Derecho al Futuro en Coronel Suárez, donde Espinoza volvió a poner en agenda la matriz productiva del país. "No hay Argentina posible sin campo, no hay Argentina posible sin industria y sin las nuevas tecnologías", sostuvo. Por su parte, al cierre del encuentro, llamó a "construir un nuevo país" y a "terminar con los errores del pasado y volver a prestigiar la política". En ese marco, respaldó la figura del gobernador Axel Kicillof: "El mejor de todos nosotros para prestigiar a la política es Axel. Por eso, hoy renace la esperanza de una nueva Argentina".