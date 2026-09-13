El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata fue distinguido por primera vez con el Premio Teatro del Mundo, que entrega el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La sala platense recibió el reconocimiento en la categoría “Instituciones”, correspondiente a la actividad escénica de la temporada 2025.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas y destacó el trabajo desarrollado por el teatro a lo largo del último año, en el marco de una trayectoria que alcanza los 140 años.

Al recibir el premio, el director del Coliseo Podestá, Alejo García Pintos, destacó la historia del edificio y señaló que actualmente se realizan obras de puesta en valor para mejorar sus instalaciones, incorporar un nuevo sistema de climatización y optimizar su funcionamiento.

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“Hace casi tres años que me toca dirigir este hermoso teatro que cumple 140 años y que alberga debajo de su platea la última pista de circo criollo que queda en pie”, expresó García Pintos.

El director también resaltó la conformación de un elenco estable integrado por 20 actores y actrices de la ciudad y valoró la posibilidad de sostener una mayor continuidad laboral para los artistas platenses. En ese sentido, agradeció al intendente Julio Alak por el acompañamiento a la gestión y las obras que se llevan adelante en el histórico inmueble.

Los Premios Teatro del Mundo son organizados desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rojas. El reconocimiento contempla 19 rubros vinculados con la actividad escénica y distingue trabajos y propuestas de distintos circuitos teatrales.

Entre los criterios considerados por el jurado se encuentran la excelencia artística, la innovación, la experimentación, la originalidad, la creatividad, el acompañamiento a artistas emergentes y aquellas propuestas que cuentan con menor visibilidad en los medios masivos.

Para la edición correspondiente a la temporada 2025, el jurado estuvo integrado por 50 investigadores y críticos de la UBA, además de invitados especiales de distintos puntos del país. La coordinación general estuvo a cargo del crítico, historiador y docente teatral Jorge Dubatti.

Durante los últimos años, el Coliseo Podestá desarrolló una programación que incluyó teatro, música, danza, humor y espectáculos infantiles, además de propuestas vinculadas al teatro independiente. También incorporó visitas guiadas y teatralizadas destinadas a acercar al público a la historia del edificio.

Entre las producciones impulsadas por la sala se encuentra “Laberinto Podestá, el último aplauso”, presentada como la primera producción propia en la historia del teatro.

El reconocimiento llega en un año especial para el Coliseo Podestá, que cumple 140 años desde su inauguración. El edificio abrió sus puertas en 1886 con el nombre de Politeama Olimpo y ese mismo año fue escenario del estreno de la versión hablada de Juan Moreira, de José Juan Podestá, considerada una obra fundacional del teatro gauchesco y de la tradición del teatro rioplatense.

A partir de entonces, la historia del teatro quedó estrechamente ligada a la familia Podestá y al desarrollo de las artes escénicas en la región, una tradición que la institución continúa con su programación actual.