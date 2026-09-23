Los motores volverán a rugir en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Tras casi 15 años de inactividad, el escenario de la sierra La Barrosa será sede de una competencia de la categoría nacional TC Pick Up, marcando su reapertura deportiva.

Como parte de los preparativos, el máximo ídolo del automovilismo argentino cuenta con un nuevo mural ubicado sobre la calle de boxes. La obra fue realizada por el artista local Nico Lahitte, quien retrató al Chueco con su casco de época, las antiparras levantadas y una expresión victoriosa, simulando observar el movimiento de los equipos.

Lahitte, de 38 años y formado en la Universidad Nacional de La Plata, utilizó una estética monocromática en escala de grises, blancos y negros. El artista buscó un enfoque hiperrealista para resaltar las texturas y los contrastes de luz, evocando la fotografía histórica de mediados del siglo XX.

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El muralista posee una trayectoria vinculada a la figura del piloto, habiendo realizado obras previas en la avenida Gonzales Chaves en 2019, en la intersección de la avenida San Martín y 107 en 2025, y en el Museo Fangio a comienzos de este año. Asimismo, el artista ha trabajado en otras intervenciones urbanas, como el mural de Lionel Messi realizado bajo el programa de Arte Urbano de la Dirección de Juventud antes del Mundial 2018, consignó DIB.

La reapertura del autódromo es un hecho significativo tras la clausura dispuesta el 13 de noviembre de 2011. Aquella fecha, correspondiente a la 15ª jornada del Turismo Carretera, quedó marcada por el accidente fatal del piloto de Ford Guido Falaschi, de 22 años. Tras el siniestro, el circuito fue desafectado de las competencias oficiales debido a falencias en las medidas de seguridad.