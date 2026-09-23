Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes, alrededor de las 17.30, en el kilómetro 125 de la Autovía 2, a la altura de la ciudad de Chascomús. Una camioneta Ford Ranger perdió el control y terminó volcando en el cantero central de la traza.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes falleció en el acto, mientras que otro murió tras ser trasladado a un centro de salud. Las víctimas fatales fueron identificadas como Sebastián Esteban Comai, de 58 años y con domicilio en Gonnet, y Alejandro Mazzoni, de 44 años, oriundo de City Bell.

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Los cuatro hombres que viajaban en el vehículo eran arquitectos y regresaban de Mar del Plata hacia La Plata, luego de realizar una inspección en una obra. Los otros dos ocupantes, identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años y domiciliado en Villa Elisa, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48 años y de Berazategui, sufrieron politraumatismos que no revisten gravedad.

Tanto los heridos como Mazzoni fueron derivados al Hospital Municipal San Vicente de Paul, ubicado en Chascomús. En el hecho tomó intervención la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores y la Policía Vial de Chascomús. Hasta el momento, las autoridades informaron que se desconocen los motivos que originaron el accidente.