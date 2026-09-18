La titular del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata, Marcela Garmendia, ratificó la clausura preventiva del autódromo Roberto José Mouras por un plazo de 180 días. La medida responde a un pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad de Instrucción N.º 17, tras constatarse múltiples irregularidades administrativas y de seguridad en el predio ubicado en el kilómetro 49,5 de la Ruta 2.

La investigación se inició tras un allanamiento realizado el 17 de mayo, donde participaron más de 50 efectivos de la Policía Federal Argentina, bomberos y especialistas en delitos ambientales. El procedimiento se originó por una denuncia sobre el almacenamiento irregular de combustible, lo que derivó en una inspección profunda de las instalaciones.

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Sobre la situación del circuito, el abogado Alfredo Drocchi, representante del denunciante Julio Politano, señaló en declaraciones a Carburando Radio:

“Porque Díos es grande, no hubo un Cromañón del automovilismo. Todas esas cosas que hay que hacer que lo dijo la misma subcomisión de seguridad, fueron constatadas y ampliadas por peritos, bomberos, electricistas en informes que se han hecho en cuanto a la seguridad, que no la hay. Por eso es un autódromo inseguro y es un delito específico del código penal que es el 193, que no se pueden organizar competencias o carreras donde uno aumenta el riesgo y pueda pasar una desgracia”.

Los informes técnicos de la Policía Federal Argentina detallaron 13 irregularidades eléctricas, de las cuales ocho fueron calificadas como de riesgo alto. Entre los hallazgos se mencionaron tableros precarios, conductores sin canalización y un grupo electrógeno con pérdida de combustible sobre el suelo. Asimismo, se detectó el almacenamiento informal de aceites minerales y una acumulación masiva de neumáticos fuera de uso.

La jueza Marcela Garmendia fundamentó su decisión al considerar que las deficiencias edilicias y de seguridad configuran un grave riesgo de vida. La clausura afecta el calendario de diversas categorías, incluyendo el TC Mouras, TC Pista Mouras, A.L.M.A., TC2000 Platense, Fórmula 5, Asociación Veinte de Mayo, Procar 4000 y la Fórmula 1 Argentina.

La medida podrá levantarse antes de los 180 días si los responsables del predio logran acreditar la regularización total de las deficiencias detectadas. La resolución ya fue notificada a las autoridades del autódromo y a los representantes de la ACTC, presidida por Hugo Mazzacane, y del Automóvil Club La Plata, a cargo de Gastón Mazzacane.