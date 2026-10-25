La fiesta atlética le ganó al clima. A pesar de momentos de viento, llovizna, sol, nubes y más chaparrones, Bolívar disfrutó de la edición 27 del Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, en sus dos categorías: 3.500 metros de “correcaminata” y los 10 mil metros, con más de 1.500 atletas.

A las 17 del sábado se puso en marcha la prueba que tuvo como vencedor al bahiense Manuel Córsico -ganador en 2024-, que llegó a la meta con un tiempo de 29m 25. Lo escoltaron dos representantes de Chivilcoy, los mellizos Tomás (30m 08s) y Germán Vega (30m 53s), informó La Mañana de Bolívar.

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Entre las mujeres la primera en llegar a la meta fue Sofía Luna, de Mar del Plata, con 34m 02s. Compartieron el podio Luján Urrutia, de Tandil (35m 54s) y la local Antonella Albo (37m 22s). (DIB)