Vecinos de la calle Savio, en las inmediaciones de la Ruta 25 de Pilar hicieron público un reclamo por los malos olores recurrentes que, según sostienen, provienen de la actividad de una empresa radicada en la zona.

En un comunicado, los frentistas señalaron que la situación “ya no da para más” y remarcaron que se trata de un problema que arrastran desde hace tiempo.

“Hace mucho tiempo que convivimos con olores muy fuertes, ruidos molestos y una preocupación cada vez más grande”, expresaron los vecinos en el texto difundido públicamente.

“No se puede abrir una ventana”

Los residentes describieron que los episodios impactan de lleno en la vida cotidiana del barrio. Según relataron, en determinadas jornadas la intensidad del olor vuelve imposible desarrollar actividades normales dentro y fuera de las viviendas.

“Hay días en que el olor es tan intenso que no se puede abrir una ventana, ni estar afuera, ni hacer una vida normal”, señalaron.

También indicaron que el problema no se trata de hechos aislados, sino de una situación reiterada. “No es algo aislado ni algo que pasó una sola vez. Es una situación que se repite y que nos afecta todos los días”, afirmaron.

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Apuntan a una empresa y piden controles

En el comunicado, los vecinos apuntaron a la firma Ovoprot, ubicada sobre calle Savio, y reclamaron la intervención de organismos competentes.

Además de los olores, mencionaron ruidos molestos y expresaron preocupación por una posible contaminación ambiental derivada de la actividad denunciada.

“A eso se suma la preocupación por las consecuencias que eso puede tener para el ambiente y para la salud de todos los que vivimos acá”, indicaron.

Frente a ese escenario, pidieron inspecciones y medidas concretas. “Necesitamos controles de verdad, inspecciones serias y respuestas concretas”, remarcaron.

“No queremos que esto vuelva a quedar en la nada. Solo queremos vivir tranquilos, sin malos olores y sin ruidos”, concluyeron.