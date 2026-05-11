La aparición de un puma en las inmediaciones de un barrio privado de Escobar generó preocupación entre los vecinos de la zona, mientras continúan las tareas de búsqueda y monitoreo encabezadas por las autoridades locales.

El animal fue registrado por cámaras de seguridad del barrio El Cazador, donde se lo observó caminando durante la noche cerca del paredón que separa al country del exterior. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre residentes y grupos vecinales, lo que incrementó la alerta ante la posible presencia del felino en sectores habitados, consignó Que Pasa Web.

El año pasado, y durante varias jornadas, un puma también alteró la tranquilidad de un barrio cerrado de Pilar, lo que generó un enorme despliegue para dar con el animal.

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Tras el reporte, intervino personal de Defensa Civil, Zoonosis y del área de Flora y Fauna, que coordina operativos preventivos para intentar localizar al animal y evitar situaciones de riesgo.

Según explicaron las autoridades, este tipo de felinos suele desplazarse principalmente durante la noche y buscar refugio entre la vegetación durante el día, una característica que dificulta su rastreo y monitoreo.

Operativos y recomendaciones

Mientras continúan los recorridos en distintos puntos de la zona, las autoridades pidieron a los vecinos no intentar acercarse al animal en caso de verlo y dar aviso inmediato a los organismos de emergencia.

Hasta el momento no se encontraron rastros concretos del puma, aunque los operativos preventivos siguen activos en las cercanías del barrio privado y áreas de vegetación aledañas.

La presencia de fauna silvestre en sectores urbanos o suburbanos suele generar preocupación debido al riesgo potencial para personas y mascotas, especialmente en zonas donde existen amplios espacios verdes y corredores naturales.

El registro que encendió la alarma

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran al animal desplazándose de manera sigilosa durante la noche, una situación que provocó temor entre los residentes del barrio El Cazador.

Desde los organismos intervinientes insistieron en mantener la calma y evitar cualquier conducta que pueda alterar al felino, al tiempo que remarcaron la importancia de reportar inmediatamente cualquier nuevo avistamiento.