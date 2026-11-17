La Reserva Natural de Pilar tendrá el sábado 21 de noviembre una jornada de Tai Chi por la tarde y una caminata nocturna a la luz de la luna, ambas con entrada libre y gratuita, sin inscripción previa y abiertas a todas las edades.

Las dos actividades se realizarán en el mismo predio, con una diferencia horaria: el Tai Chi comenzará a las 17 y la caminata, a las 20. Al finalizar el recorrido nocturno habrá un fogón, y durante ambas jornadas se recibirán donaciones para una biblioteca popular.

Tai Chi sin experiencia previa

La jornada de Tai Chi será a las 17 y propone movimientos suaves, ejercicios de respiración y concentración. El objetivo es ofrecer un momento de relajación y de conexión entre el cuerpo y el entorno natural.

La propuesta está dirigida a todas las edades y no requiere experiencia. Los organizadores recomiendan llevar ropa cómoda, calzado confortable, agua para hidratarse y repelente.

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Senderos de noche, con la luna como guía

La caminata nocturna tendrá su punto de encuentro a las 19:30 en la recepción de la Reserva, y el inicio puntual será a las 20. El recorrido por los senderos permitirá descubrir los sonidos y movimientos de la naturaleza y disfrutar de los ambientes naturales bajo la luz de la luna.

La salida está pensada para compartir entre amigos, familias y voluntarios. Para participar se recomienda llevar calzado cerrado y cómodo, ropa cómoda y algún abrigo, repelente y linterna, para quienes tengan, además de algo para compartir durante el fogón.

Fogón al terminar la caminata

Una vez finalizado el recorrido, los participantes compartirán un momento alrededor del fogón, una instancia tradicional en las actividades que organiza la Reserva.

Donaciones para la Biblioteca Popular Palabras del Alma

En ambas jornadas, la Reserva recibirá donaciones destinadas a la Biblioteca Popular Palabras del Alma: alimentos no perecederos y útiles escolares, en especial cuadernos.

Suspensión por lluvia y canales de contacto

Las dos actividades se suspenden por lluvia. Para conocer las próximas propuestas, la Reserva invita a sumarse a su canal oficial de WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Vb7mMwqLtOj7Q7t0p03e) o a comunicarse al 11 5730-2504. También difunde sus actividades en Instagram (@patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar) y en Facebook (@reservanatural.delpilar).