La Reserva Natural del Pilar será sede el sábado 7 de febrero de una jornada que combinará bienestar, naturaleza y divulgación científica, en el marco de las actividades previstas por el Mes de los Humedales.

La propuesta incluye una práctica de Tai Chi al atardecer y, más tarde, una charla–observación de constelaciones astronómicas.

La primera actividad comenzará a las 18 con una clase abierta de Tai Chi, orientada a promover la conexión entre cuerpo y mente en un entorno natural.

La práctica está pensada para personas de todas las edades y no requiere experiencia previa. Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda para facilitar los movimientos.

Luego, a las 20, se desarrollará la actividad titulada “Constelaciones en el cielo de la Reserva”, una charla–observación astronómica que permitirá reconocer las principales figuras del cielo nocturno y conocer las historias asociadas a las constelaciones.

La propuesta apunta a acercar la astronomía al público general y a fortalecer el vínculo entre ciencia y naturaleza, aprovechando las condiciones ambientales del área protegida.

Ambas actividades se realizarán en la Reserva Natural del Pilar, son libres y gratuitas y se suspenderán en caso de lluvia. No se requieren conocimientos previos para participar y están abiertas tanto a adultos como a niñas y niños.

Además, quienes asistan podrán colaborar de manera voluntaria con la Biblioteca Palabras del Alma, mediante la donación de un alimento no perecedero.

Para más información, se encuentra disponible el teléfono 11 5730-2504 y las redes sociales @AmbientePilar y @reservadelpilar en Instagram, y Reserva Natural del Pilar en Facebook.

La Reserva está ubicada en Calle Dr. Manuel Argerich S/N, Pilar.