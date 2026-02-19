En el marco de las actividades previstas por el Mes de los Humedales, este sábado 21 de febrero se desarrollará una jornada de Tai Chi al atardecer en la Reserva Natural del Pilar, una propuesta abierta a la comunidad que combina actividad física, relajación y contacto directo con el entorno natural.

La actividad comenzará a las 18.30 y será libre y gratuita, sin necesidad de contar con conocimientos previos. Desde la organización indicaron que solo se recomienda asistir con ropa cómoda y calzado flexible, que permita realizar los movimientos con libertad. En caso de lluvia, la jornada será suspendida.

El encuentro está pensado como un espacio de bienestar integral, en el que se promueve la armonía entre cuerpo y mente a través de movimientos suaves, conscientes y coordinados con la respiración, en un entorno natural protegido.

Una práctica orientada al bienestar integral

El Tai Chi es una disciplina de origen oriental que se caracteriza por secuencias de movimientos lentos y continuos, orientados a mejorar el equilibrio, la coordinación y la conciencia corporal. Según explicaron los organizadores, la práctica aporta beneficios tanto físicos como mentales, favoreciendo la relajación, la concentración y la reducción del estrés cotidiano.

Durante la jornada se trabajará especialmente sobre la fluidez de los movimientos, la postura y la respiración, con el objetivo de que las y los participantes puedan experimentar una práctica accesible, adaptable a diferentes edades y condiciones físicas.

Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada para que puedan participar personas solas, en familia o con amigos, como una forma de acercarse a la disciplina en un contexto natural y cuidado.

Mes de los Humedales y actividad solidaria

La actividad se inscribe dentro de las acciones de concientización por el Mes de los Humedales, que busca visibilizar la importancia de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

En ese marco, también se invitó a quienes asistan a colaborar de manera voluntaria con la Biblioteca Palabras del Alma, acercando alimentos no perecederos o útiles escolares, como parte de una iniciativa solidaria asociada al evento.

La jornada estará a cargo de Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado kinesiólogo fisiatra y técnico universitario en Yoga, y Lilia Mc Loughlin, eutonista con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas. Ambos coordinarán la práctica y acompañarán a las y los participantes durante el desarrollo de la actividad.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 11 5730-2504 o consultar las redes sociales de @AmbientePilar y @reservadelpilar.

